方靖之：學生成暴徒孰令致之？孰使為之？

（來源：文匯網） 中評社北京10月3日電／香港的暴亂全面失控，暴徒已經失去了理智和人性，不斷將暴力行動及破壞程度升級，在性質上已經近似於恐怖襲擊。近日的暴亂正呈現出兩大趨勢：



一是變成純粹的暴力發洩。暴徒只為破壞，到處縱火、打砸、打人、堵路、毀壞私人商舖，將政府機構及港鐵站砸個稀巴爛，把香港搞得烽火連天。這些暴行與所謂反修例根本沒有任何關係，與爭取民主自由更是背道而馳，暴徒的目的就是要破壞香港，對政見不合者肆意毒打，要將異見聲音滅聲，將香港的秩序和法治摧毀，整個行動已呈現恐怖襲擊的特點。



二是暴徒年輕化，并逐漸以青年學生為主力。在暴亂初期，警方拘捕的違法人士主要以成年人或大學生為主。但在開學後，中、小學生被捕人數卻急劇上升，涉及暴力被捕學生的比例由兩成半，大增至四成三，其中最小的只有12歲。估計經過這幾日的暴動和拘捕，青年學生的被捕人數將會繼續上升。



在近期的暴亂中亦可見大批稚氣未脫的小童，有的一身裝備走在最前，有的則在附近猶如“背書”般大喊口號。為什麼青年學生逐步成為暴徒的生力軍？孰令致之？孰使為之？



“黃師”狂洗腦學生變暴徒



一是經過連月來的暴力衝擊，警方果斷執法，大批暴徒主力已經被捕，其他僥幸未被捕的暴徒也有所顧忌，不敢再走到最前，於是開始將大批入世未深的青少年推上前綫，以補充“兵員”的不足。二是大批青年學生變成暴徒，正正暴露香港教育出現嚴重問題，一些政治教師罔顧師德、罔顧專業操守，肆意利用自身的權力和身份，在校園內煽動“仇恨”尤其是“仇警”思想，向學生灌輸非法抗爭理念，潛移默化之下將大批青年學生變成暴徒的第二梯隊。



這場政治風暴凸顯香港衆多深層次問題，其中一個就是在教育的問題。在這場風暴中，一些本應教導學生明辨是非、遵守法紀，保護學子以免受到激進政治毒害的教師，并沒有盡好自身的責任，沒有扮演好保護學生第一責任人的角色。

