蔡奇陳吉寧檢查調度國慶期間服務保障工作

中評社北京10月3日電／慶祝中華人民共和國成立70周年大會剛結束，整個城市沉浸在歡樂喜悅、分享榮耀之中，全市廣大幹部連續作戰，值守在一線崗位。昨天上午，市委書記蔡奇赴天安門廣場、奧林匹克公園、北海公園檢查景觀布置、游園、安保等情況，調度城市運行保障工作。晚間，蔡奇再次來到天安門廣場檢查調度安保工作。他強調，要認真學習貫徹習近平總書記在慶祝中華人民共和國成立70周年大會上的重要講話精神，把濃濃愛黨愛國之情轉化為實際行動，毫不懈怠做好國慶期間各項保障工作，做到幹部在崗，群眾過好節。市委副書記、市長陳吉寧，市政協主席吉林一同檢查。



國慶盛典之後的天安門廣場，迎來各地遊客。大家在“普天同慶”主題花壇、中華兒女彩車等處紛紛拍照留念，“我愛祖國”“向國旗敬禮”，激動之情溢於言表。蔡奇、陳吉寧為大家的愛國情懷點贊，來到人流密集區域，檢查安全保障措施。蔡奇強調，天安門廣場是全國人民心目中最神聖、最向往的地方，要主動提供服務和引導，讓各地遊客和市民群眾更好分享國慶喜悅，感受節日氛圍。奧林匹克公園內，“鳥巢”“水立方”之間，34輛地方彩車有序排列。蔡奇察看彩車展覽展示情況，了解游覽路線設置，向值守在彩車邊的工作人員道聲辛苦，叮囑，地方彩車是各省區市帶來的成就，展示著民族精神和自信，我們要做好展示工作。在北海公園，蔡奇與遊客一同從安檢通道進入大門，體驗安保措施，並步行察看花壇布置、文藝演出，走進《古都新韵》展覽展示活動區了解北京非遺展示情況。



夜晚的長安街，處處霓虹閃爍，一派繁華。天安門廣場也亮了起來，遊客摩肩接踵，處處洋溢著喜悅。蔡奇步行逐個重點點位檢查。在天安門管委會，蔡奇現場進行調度，指出，盛大慶典之後，天安門廣場成為愛國主義“網紅打卡地”，要進一步提升服務水平，堅持“服務當先，安全保底”，增加游覽舒適度。陳吉寧晚間來到奧林匹克公園管委會，檢查調度奧林匹克公園游人疏導、現場秩序維護等工作。

