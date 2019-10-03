將近八億元　國慶日票房創新高

中評社北京10月3日電／今年國慶檔，中國電影票房市場呈現出春節檔以來的最高熱度。據燈塔專業版數據顯示，在《我和我的祖國》《中國機長》和《攀登者》三部主旋律影片的強勢帶動下，10月1日的大盤票房達到了7.9億元，創造了今年春節檔以來的單日大盤新高。



10月1日當天，IMAX中國大陸影院報收單日票房約2250萬人民幣，相較2018年同日增長208%，並創下國慶檔歷史最高單日票房、10月歷史最高單日票房等多項紀錄。此外，IMAX中國國慶檔單日票房也首次突破兩千萬大關。截至昨日，IMAX中國今年國慶檔大陸影院票房已達到4100萬人民幣。



《我和我的祖國》IMAX票房領跑力破IMAX中國國慶檔單片單日票房紀錄。截至10月1日，IMAX今年在中國大陸影院總票房已達到21.7億，同比去年增長27%。



目前，《我和我的祖國》《中國機長》和《攀登者》三部影片在票房上分別突破了8億、6億、3億元，上映兩天票房合計超過17億元；口碑方面，三部作品在淘票票上分別獲得9.5、9.4、9.3的高分評價。



今年國慶檔的主旋律三部曲中，《我和我的祖國》由7位導演共同執導，通過7個故事來回望新中國成立70年來的重要歷史瞬間；《中國機長》根據2018年四川航空真實事件改編，講述了機長劉長健和機組人員的英雄事跡；電影《攀登者》講述了中國登山隊向珠峰發起衝刺、挑戰世界之巔的燃情故事。三部影片背後的奮鬥、奉獻、不畏艱險的精神一脈相承，共同展現了小人物在大時代中的正能量和家國情懷。



（來源：北京青年報）