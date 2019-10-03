韓國瑜民調回温　賴祥蔚點出有兩大啟示

賴祥蔚。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／2020大選將近，最新民調顯示，民進黨蔡英文雖以43.9%領先國民黨韓國瑜的33.2%，值得注意的是，韓國瑜回升了6.1個百分點。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事賴祥蔚從中分析出兩項啟示。他提及大選參選人不該期待會因為找副手就有大加分，而是應該選擇對自己形象有互補作用的人選，且可考量性別、省籍、性格特質等因素。



根據《ETtoday新聞雲》昨日發布的民調，若蔡韓兩人對戰，蔡英文支持度微幅上升至43.9%，韓國瑜則回升至33.2%。此外，韓國瑜的副手若是朱立倫，僅能為他增加2.1%的支持度，而其他“副手牌”則對於韓國瑜的支持度沒有提升效果。



賴祥蔚分析民調結果指出，一、2020年大選，在參選人的支持度方面，不受副手是誰的影響，也就是主要是由“總統”候選人決定。二、“總統”候選人的支持度高低，也不能等同於政黨票的多寡。



而民進黨方面，蔡英文與韓國瑜2人對決時，蔡英文的支持度為43.9%，在副手為賴清德情況下，支持度也僅略增。調查結果也發現，明年1月選舉時，有19.9%的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，34.8%會投給國民黨，31%則會投給民進黨。



賴祥蔚在《ETtoday雲論》發表評論指出，2020大選與“立委”選舉會有母雞帶小雞的效果，還是會出現分裂投票，刻意“總統”支持誰，“立委”就另外投票？或者選民分開獨立看待這兩項選舉，值得關注。