李佳芬6日將以“新北媳婦”代夫出征新北

李佳芬。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／2020大選倒數100天，台媒報道，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬6日將以“新北媳婦”身分代夫出征，連趕9場行程，先後與8位“立委”參選人合體造勢，並扮演廚娘當半日志工，為獨居長者送餐同時慰問102歲人瑞。



韓國瑜北部競選辦公室表示，李佳芬6日從上午10時至下午4時都留在新北，這是她繼9月29日晚間代表韓參加新北雲林同鄉會長交接典禮，在大選起跑後第二次在新北“代夫出征”的公開活動，不過9月29日的行程可說是臨時增加，本月6日的活動則是具體規畫。當天活動取名“2020幸福加分”，前台北縣長周錫瑋、韓家軍五虎將之一的文山伯、國民黨新北市黨部主委李乾龍都將全程相挺，挺韓“貪食蛇”機車隊也將陪李佳芬跑透透造勢。



台媒報道，韓辦與國民黨新北市黨部安排，當天李佳芬將先後到中和、新店、三峽、板橋、樹林及三重，與邱烽堯、羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、李翁月娥（無黨）及黃桂蘭等8位國民黨提名或合作的參選人合體，一起參與各區黨部的固本會報，另參加金門同鄉會、邱氏宗親會的活動。



最後一場三重行程，新北市黨部主委李乾龍安排李佳芬穿起圍裙、廚娘頭巾，到著名的“五燈獎豬腳飯”幫獨居長者打飯菜及送愛心便當，另探望102歲的人瑞。