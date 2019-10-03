《窩頭會館》　十年了依然在路上

中評社北京10月3日電／北京人藝創作的獻禮大戲《窩頭會館》，在新中國70華誕之際迎來首演10周年。10月2日本輪首演當晚，時任北京人藝院長的張和平、編劇劉恒來到後台，與等候在此的院長任鳴、導演林兆華，以及何冰、宋丹丹、濮存昕、楊立新、徐帆等人一一相擁，切蛋糕憶往昔。



10年來，五星陣容挑大梁的《窩頭會館》不負票房冠軍的榮耀，院長任鳴說，“《窩頭會館》10年的輝煌就是一個傳奇，感謝所有為這出戲做出貢獻的人，人藝永遠與時代與人民同在，與祖國共輝煌。”



編劇劉恒延續一貫的謙遜，“這個戲仰仗各位，向你們致敬，永恒的敬意！”何冰稱這10年是自己生命中重要的10年。宋丹丹更是表示自己何其有幸接到這個劇本，“這是我跟大導合作的最後一個戲，明年我60歲退休了，這是我告別舞台的一個戲，是一個完美的結束，我會非常努力認真地演好這四場。”濮存昕則稱這個戲最值錢的是“我們所有人一起建立起來的一個藝術標準，人藝需要這樣的標準。”



剛剛結束新中國成立70周年聯歡活動藝術總監工作的張和平專程趕來，“那年我沒來人藝時就已經跟劉恒約定給人藝60周年寫一個戲，我還清楚地記得這個戲的首演是9月25日。”



（來源：北京青年報）