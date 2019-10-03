陳文鴻：動亂愈久愈損害香港發展

中評社北京10月3日電／香港的局勢不能再拖了。或許對話可有緩和的作用，但遠水救不了近火，且一邊廂對話，另一邊廂卻是每星期都暴動幾天，投擲汽油彈、縱火毀壞港鐵站、堵塞道路、襲擊途人和汽車，一片無政府的局面和恐怖主義的聲勢。對話什麼時候可抑止暴動，抑或對話在冷氣間侃侃而談，暴動在街道上愈演愈烈，香港一步一步走向死亡？



不能再拖了，是因為香港靠的是社會與經濟信心，才造就全球第三的國際金融中心；國際化服務業發展依賴的是香港是全球最安全城市之一。失去了內外信心，內外看不到特區政府怎樣能止暴制亂、恢復秩序和社會安全，香港的金融業、國際服務業和相關的人才都會捨港而去，轉到新加坡、深圳、廣州、上海等地。動亂愈久，信心喪失愈多，恢復的過程會很艱巨，也未必最後可以恢復過來。



最大的問題是人心變了。美國策動操縱的內外媒體輿論愈是時間長，愈是容易製造假新聞，並以之蠱惑社會上無知又自以為“正義”的群眾，即連香港部分精英也躲避不了。可是，謠言並不止於智者，因為所謂智者卻是一早已被人洗腦。



警察槍傷少女單眼失明、太子站市民被殺等等的謠言全無實據，卻還是鬧得沸沸揚揚，不少人信以為真，並以作為暴動的理由。而旁觀吃瓜群眾，即使有學識、有專業，卻無知如市井之徒。例如，臥底工作竟被批評，似乎香港一些媒體與精英們不知警察從來都有臥底活動，警方也從來不會公開暴露臥底警員身份，以保護他們的安全。要把臥底的身份告訴立法會議員和媒體，則是把他們出賣，危及他們的人身安全。這是怎樣愚笨但又陰毒的主張和要求呢？



暴動拖得愈久，香港的人心會變，變得越來越無知愚蠢，也變得越來越暴戾和陰毒。“攬炒”是為了一己的政治主張而要其他人陪葬。但提出“攬炒”的人卻早已逃出香港投靠台灣美國拿取獎金，卻讓其他人在香港死得不明不白。



人心會變、本來宗教教人為善，一些基督教天主教的政治牧師、神父和他們的教友卻致力於包庇、支持和鼓勵暴動以傷害警察為目的。他們怎樣愛你的敵人呢？反而令人看到中世紀十字軍東征的愚昧、暴虐和貪婪。

