男單衛冕冠軍　鑽石球場出戰

中評社北京10月3日電／隨著中網賽程的展開，比賽場次逐步變少，但比賽質量卻越來越高，爭奪也更加激烈。鑽石球場今天的5場對決場場都將是高水平的呈現，沃茲尼亞奇、大阪直美、安德萊斯庫、茲維列夫等人氣球員都會出場，中網男單衛冕冠軍巴斯拉什維利的比賽也第一次被安排在鑽石球場進行。



中午12時30分，鑽石球場的首場比賽是一場女單較量，由衛冕冠軍沃茲尼亞奇對陣來自捷克的斯尼亞科娃。雖然後者名氣不大，但是在第二輪比賽中淘汰了拉脫維亞的大滿貫得主奧斯塔彭科，具備一定的實力。反觀丹麥“甜心”沃茲尼亞奇，她在大滿貫賽事中的表現總是不盡如人意，但是每次在北京中網的硬地場上的發揮卻可圈可點。



接下來鑽石球場安排的比賽仍是女子單打，參賽雙方是賽會四號種子大阪直美和美國球手里斯克。大阪開賽以來已經連勝兩場，10月2日獲得了難得的調整機會。里斯克首輪輪空，第二輪又因為對手湯姆賈諾維奇賽中棄權而晉級，運氣不錯。



日場最後一戰是男單的一場八強資格爭奪戰，衛冕冠軍、格魯吉亞人巴斯拉什維利終於進駐鑽石球場進行比賽，他的對手是希臘美少年西西帕斯。1998年出生的西西帕斯因在今年澳網比賽中擊敗費德勒殺入四強而一舉成名，他也是目前世界排名前20中最年輕的一位。巴斯拉什維利在去年中網奪冠前可謂是默默無聞，中網算作是他的福地，因此本屆中網他踐行了去年“必然會重返北京”的諾言。



鑽石球場晚間安排了女單、男單各一場比賽。先是由新科美網冠軍安德萊斯庫對陣美國的外卡選手詹妮弗·布拉迪；第二場比賽由在中國頗有人氣的德國帥哥小茲維列夫對陣加拿大的阿里亞西姆。



（來源：北京青年報）