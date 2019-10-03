安德萊斯庫透露常勝秘訣

中評社北京10月3日電／昨天下午，在中網女單第二輪的一場比賽中，19歲的加拿大少女安德萊斯庫以2比0擊敗了比利時姑娘梅爾滕斯，順利晉級16強，大有在中網一走到底的意思。這位新科美網冠軍賽後總結說：“我能不斷取勝、比賽中總是能夠很快轉變心態、心理過硬的原因是我會忘記自己大滿貫冠軍的身份，每一場比賽都是從零開始。”



安德萊斯庫詳細解釋說，“不少人認為我在與不同對手比賽時採取的戰術不同，是我臨場的發揮和機動應變。其實不然，我沒有一場比賽是不進行賽前準備的，每場比賽的前一天，我和教練都要認真研究對手之前比賽的視頻，分析她的弱點。如果我們以往交過手，我還要看自己在那場比賽時的視頻，看哪裡做得不夠好。”



在與梅爾滕斯的比賽中，安德萊斯庫第一盤打得不錯，以6比3順利拿下，第二盤遇到了一些困難，但還是通過搶七贏得了比賽，最終2比0過關。安德萊斯庫總結說，“美網之後我一直在休息調整，謝絕了一個比賽邀請，還提前一周來到了北京，並且很快就適應了中網的比賽場地和環境，我想這也是我連贏兩場的原因吧。北京很不錯，我很喜歡，我要重視自己的亞洲賽季，就從中網開始，接下來會認真打好深圳年終總決賽。”



（來源：北京青年報）