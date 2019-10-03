安徽省供銷社原黨組書記錢斌開被雙開

錢斌。（圖片來源：百度百科） 中評社北京10月3日電／日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對省供銷社原黨組書記、原理事會主任錢斌嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，錢斌違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，借公務考察之機公款旅遊；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權為多人錄用、職務晉升謀取利益；違反生活紀律；利用職務上的便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪；徇私舞弊濫用職權，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權犯罪。



錢斌身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，對黨組織不忠誠不老實，私欲膨脹，擅權妄為，嚴重違反多項黨的紀律，構成職務違法，並涉嫌受賄犯罪和濫用職權犯罪，數額特別巨大，且在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重損害供銷系統政治生態，性質嚴重、情節惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予錢斌開除黨籍、開除公職處分；將其涉嫌受賄、濫用職權犯罪問題及涉案財物移送司法機關依法處理；收繳其違紀違法所得。



錢斌簡歷



錢斌，男，1957年9月出生，漢族，安徽廬江人，大學學歷， 1975年1月參加工作，1986年8月加入中國共產黨。



1975年1月至1980年9月，廬江縣牛首公社下放知青、牛首中學教師；



1980年9月至1982年6月，合肥供銷商校財務會計專業學習；



1982年6月至1992年7月，省供銷社財會處辦事員、副主任科員、主任科員；



1992年7月至1997年12月，省供銷社財會處副處長、財會審計部副部長、財會審計部部長；



1997年12月至2001年1月，省供銷社主任助理、財審部部長、省天誠商貿有限公司董事長、總經理；



2001年1月至2010年10月，省供銷社（省供銷商業總公司）副主任（副總經理）、黨組成員；



2010年10月至2014年8月，省供銷社（省供銷商業總公司）監事會主任（副總經理）、黨組副書記；



2014年8月至2017年11月，省供銷社（省供銷商業總公司）理事會主任（總經理）、黨組書記；



2017年11月至今，安徽省政府參事。



（來源：中央紀委國家監委網站）