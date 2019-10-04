蔡冠深：點贊國慶閱兵　體現中央對港澳關懷

全國政協常委蔡冠深在天安門城樓觀禮閱兵 中評社北京10月4日電／剛剛過去的慶祝新中國成立70周年閱兵，讓全國人民熱血沸騰，現場觀禮的港區全國政協委員們更是激動萬分。全國政協常委、香港中華總商會會長、新華集團主席蔡冠深觀禮結束後心情久久不能平靜。他激動地表示，整場活動，自己都是帶著滿滿的自豪和喜悅觀看的，用心地感受著新中國的進步、飛躍，感受著中華民族正在締造著人類史上的奇跡。“我為我是中國人感到自豪！祝國家日益富強，國泰民安！”



他表示，雖然多次參加國慶觀禮活動，但是登上天安門城樓、在黨和國家領導人一旁觀看閱兵式和群眾遊行，對自己來說，還是第一次。



“當全場同唱國歌，並注視著五星紅旗冉冉升起，包括我在內的許多人都熱淚盈眶。”他說，“特別是身臨其境地聆聽了習近平主席的重要講話，我深受感動。”他認為，習近平主席的通篇講話雖然篇幅不長，但多次提到團結。講話中提到“70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。” 聽到這些，讓蔡冠深非常有感觸。“70年來，國家的發展真不容易。我們從原來的一窮二白，到今天世界第二大經濟體，一切都是在中國共產黨的領導下，各族人民團結奮鬥取得的成果。”



“一國兩制”方陣體現細節關懷 祖國進步香港感受尤深



蔡冠深表示，此次觀禮閱兵，讓自己深感自豪，全國人民的團結奮鬥中，香港同胞也作出了應有的貢獻。尤其是“一國兩制”方陣和港澳花車的出現，他認為，這體現了國家對港澳特別行政區的關懷。國家沒有忘記每一個地方的群眾，包括港澳，從群眾遊行活動這樣精細的安排中可見一斑。



他認為，中華民族正在締造著人類史上的奇跡，而這些，每一個參與國家改革開放的香港同胞都感受尤深。他說，香港回歸前，港人在海外求學、生活、做生意，幾乎都是單打獨鬥，難尋依托。是祖國的強盛，香港的回歸，“一國兩制”的成功實踐，加上近年來國家推動的“一帶一路”倡議、粵港澳大灣區建設、人民幣國際化，給了香港與祖國共同成長、共同走向世界的巨大機遇，也給了香港同胞融入國家發展大局，在內地以至世界發揮獨特作用和聰明才智的廣闊天地。

