大華網路報：見不到盡頭的司法黑洞?

中評社香港10月3日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，司法碰到民進黨就轉彎；蔡英文執政這三年多來，實在有太多的例子，印證這個違反民主政治遊戲規則與法治倫理的亂象。人民看在眼里，內心滿是無奈的怨氣。



從前兩年的高雄市前專門委員趙嘉寶，到前“立委”高志鵬、黨內大老張俊宏等，幾乎都是在判刑定讞後逃避執行；涉貪保外就醫的陳水扁更是屢踩紅線，“法務部”與中監拿他沒轍，保外照樣順利延長。兩個多月前發生的“總統”專機私菸案，與最近仍鬧得沸沸揚揚的民進黨英系“立委”陳明文的高鐵遺失300萬元疑案，更突顯蔡政府治理下的司法怪象何其多，而三年多來的所謂“司法改革”，根本就是一事無成，甚至還出現倒退嚕現象。



“總統”專機私菸案最令人難以接受的是，蔡英文猶如司法“太上皇”，該是由檢察官進行調查的，該是屬於“財政部”關務署決定如何裁罰的走私或超買，她都先定了調；“總統府”發言人、民進黨高層則扮演護衛側翼，企圖帶風向，難免令人懷疑是否意圖指導司法辦案。



就以“總統府”諮議林家如被爆出訂購37條香菸為例，蔡英文憑什麼在第一時間就自行認定林的超買是個人消費行為，不是走私也不涉及刑事責任?關務署又憑什麼在“總統”定調後，急忙配合演出依違反菸酒管理法裁罰4.5萬元迅速結案?特別是，不抽菸的林家如為何“超買”了36條香菸，是否代人購買?身分為何?這些疑點不是應該徹查清楚，讓私菸案的全部真相公諸於世以昭公信?



至於當私菸案爆發時，“總統府”曾一再宣稱沒有政務或機要人員涉入，如今爆出諮議林家如“超買”案，府方還瞎掰林是聘用人員非機要人員，問題是，這些解釋與府方當時的對外說法，根本是“牛頭不對馬嘴”的硬拗。誠如國民黨團的合理懷疑:林家如與民進黨淵源深厚，不像一般聘用人員，根本是“掛著聘用的機要人員，否則怎麼會有隨“總統”專機出訪的機會”?足見“總統府”的說法純係魚目混珠、轉移焦點而已。



疑雲重重的高鐵行李箱300萬遺失事件，則是充滿離奇，內情顯不單純；其中有“碧仲就輕”的“法務部”高官護航風波、有“明文規定”充滿矛盾的不合理說明，更有當年犀利追殺國民黨產、面對300萬查流向“一問三不知”的“金管會主委”顧立雄...更增添了本案的懸疑性。尤其是這幾天又被爆出“神秘男”早一步意圖取走300萬未果的內幕報道，使得這300萬成為司法查辦是否涉及洗錢的新指標。這齣荒謬劇未來究竟會如何發展演變，民眾都睜大眼睛盯著看。



司法遇綠就轉彎，已經驗證無誤。其實這些事件都無關藍綠惡鬥，多少案例猶在眼前，無奈的人民只是非常憂心，這個“彎”可別誤失了方向，“轉”進司法見不到盡頭的黑洞里!