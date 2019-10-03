香港八月零售急跌23%歷來最差　難見曙光

珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值按年暴跌47.4%。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月3日電／持續三個多月的亂港衝突已重創本港零售業！政府統計處昨日公布，本港八月份零售業總銷貨值按年急跌23%，連跌七個月兼創有紀錄以來最大單月跌幅，差過1998年亞洲金融風暴時期。珠寶鐘表類再成“重災區”，單月暴跌逾47%。業界形容，八月跌幅誇張，零售業至今未見曙光，料九、十月情況仍然嚴峻，難言復甦。有珠寶商表示，香港十一國慶發生大規模暴亂，全線店鋪午後陸續停業，單日蒸發一半生意，未來不排除有分店“執笠”。



統計處最新數據顯示，八月份零售銷貨總值為294億元，按年跌23%，較七月份跌11.4%急速惡化。今年首八個月累計，零售業總銷貨價值較去年同期跌6%；總銷貨數則跌6.9%。



珠寶鐘表重災瀉47.4%



按零售類別分析，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值跌幅最為嚴重，按年暴瀉47.4%。其餘多個類別跌幅大於雙位數字，包括服裝跌33.4%；藥物及化妝品跌30%；百貨公司貨品跌29.9%；中藥跌25.5%；眼鏡店跌26.0%。同期內，僅超級市場貨品微升1.9%；燃料升0.4%。



政府發言人表示，八月份零售業銷售進一步明顯轉差，創下有紀錄以來最大單月跌幅，差過1998年亞洲金融風暴時期。當年九月份零售跌21%。今年八月份零售急跌，除了經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱，更反映社會事件嚴重干擾訪港旅遊業及消費活動。由於經濟前景轉差和暴力示威活動持續，繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，預計零售業銷售短期內持續低迷。政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。

