普京幽默回應會否干涉美國2020大選問題

中評社北京10月3日電／據今日俄羅斯（RT）2日報道，在莫斯科舉行的“能源周”論壇上，美國全國廣播公司（NBC）記者凱爾•西蒙斯（Keir Simmons）對普京發問：“請允許我再問一次那個問題，俄羅斯會像穆勒所說的那樣嘗試干涉美國2020年大選嗎？”



聽到這個問題，普京很快側過身體，用手捂住話筒，故作認真地低聲回答說：“我告訴你個秘密：是的，我們肯定會這麼做的......不過，這麼說完全是逗你玩兒。不要告訴任何人，好嗎？”



聽到普京的這番玩笑話，現場的論壇嘉賓都被逗笑，大家笑著鼓起掌來。



玩笑過後，普京接著認真了起來。



據美國“政客”新聞網2日報道，普京當時繼續說：“我和特朗普關係密切，但這並不意味著這種關係會以任何方式影響美國國內當前的政治環境”。報道說，普京堅持認為，自己與特朗普的關係“建立在信任的基礎上”，俄羅斯沒有干預2016年的美國總統大選，因為莫斯科的關注點放在自己國家的問題上。



“我們有自己的問題，”普京表示，“我們投入了巨大的資源去實現我們自己的目標。我們為什麼要到處干涉呢？”



然而，有意思的是，普京上面那番幽默回答，華盛頓方面卻似乎沒聽懂。



RT報道稱，美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）對普京的玩笑作出了回應，他們保證：“我們的政府擁有一切對付它的手段。”RT認為，CISA的表態要麼是自嘲，要麼壓根就是沒聽懂，但這可能會讓華盛頓的急性子們鬆口氣。

