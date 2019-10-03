銷售旺季來襲　金首飾或迎購買高峰期

中評社北京10月3日電／ “今年上半年，黃金價格的漲幅已經超過了我們本來的預期。就今年而言，我建議短線持有，不過從長期來看，黃金還是呈上漲趨勢，明年或許有一波更大的漲幅。”乾坤黃金陳志豪在接受廣州日報全媒體記者採訪時分析道。



隨著“金九銀十” 的到來，記者走訪天河城百貨、友誼商店、東山百貨等地發現，國慶假期的黃金促銷活動正如火如荼地進行。“按照往年情況，節假日第三天將迎來買黃金的高峰期。”業內人士表示，國慶假期的黃金銷售額比平時多兩三倍是很正常的。



從消息面來看，由於隔夜美國經濟報告爆冷，引發市場對經濟衰退擔憂。隨著避險情緒升溫，10月2日歐市早盤，現貨黃金短線拉升超5美元，再度回到1480上方。多家機構認為金價仍有上行空間，黃金的長線倉位可以繼續持有。



昨日23時12分，現貨黃金每盎司報1498.90，漲幅超1.30%。



商城促銷吸引市民選購



天河城百貨黃金飾品每克減40元、友誼商店（環市東店）的黃金因為品牌不同，每克減20元－30元不等、東山百貨黃金首飾每克減70元……廣州多家商場或者黃金珠寶賣場紛紛趁著節假日搞起黃金打折促銷活動，吸引市民購買。



假期首日下午，記者在天河城百貨的珠寶金屋看到，各大黃金品牌櫃台上都有市民圍觀或選購、或試戴黃金飾品、或問詢價格等，但並沒有到擁擠地步。一對即將舉行婚禮的年輕人前來選購項鏈，“我們馬上要舉行婚禮了，她剛剛挑選到的項鏈大概4000多元，不貴，主要是想讓她開心開心，再者一般在假日期間黃金都有折扣。”市民黃先生告訴廣州日報全媒體記者。

