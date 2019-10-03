電影《我和我的祖國》海外上映反響熱烈

中評社北京10月3日電／為新中國成立70周年獻禮的電影《我和我的祖國》近日在海外一些國家影院上映，受到熱烈歡迎。觀影的華僑華人紛紛表示，影片中講述的普通人的故事生動感人，展示了新中國70年的壯闊歷程，令人感受到祖（籍）國的強大。



《我和我的祖國》9月30日晚在澳大利亞首都堪培拉的霍伊茨影院舉行首映禮，當地華僑華人、留學生等約200人在首映禮上觀看了影片。



首映禮承辦方、一家新媒體公司負責人郝運表示，當地僑胞非常積極，希望能在第一時間看到影片，但遺憾的是票數有限。“新中國成立70周年對海外華僑華人意義重大，大家都不想錯過這部影片。”



首映禮承辦方市場經理高瑩介紹，《我和我的祖國》當天在全球多個城市上映。堪培拉霍伊茨影院目前已在10月1日和2日排片並將根據上座率情況追加排片時間。



9月30日晚，當電影《我和我的祖國》的同名主題曲在美國洛杉磯縣阿卡迪亞市的AMC影院響起時，全場觀眾伴著悠揚的樂曲齊聲歌唱，共同揮舞手中的中國國旗，祝福祖國母親生日快樂。



當日參加影片首映活動的上百名觀眾主要來自南加州地區各著名高校，許多學生驅車近一個小時趕來參加活動。



華人文化集團公司旗下的華人影業負責《我和我的祖國》在北美、澳新地區的發行。華人影業總裁蘇佳在接受新華社記者採訪時介紹說，影片10月1日起在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭4個國家54個城市100多家影院公映。該片預售開啟以來，得到海外華僑華人強烈關注和支持，目前各城市預售火爆，多場次影票已售罄，還在進一步擴映和加場中。



《我和我的祖國》1日在尼日利亞首映，近300名在尼中資機構和華僑華人代表“擠爆”首都阿布賈市一家影院。尼日利亞中國總商會秘書王京喜說，先前影院的排片意願並不高，“但今天這陣勢應該會讓他們改變想法”。

