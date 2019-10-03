國慶催旺澳門旅業　酒店價漲倍半

國慶長假，澳門各大景區游人如織。圖為遊客10月2日在澳門議事亭前地游覽拍照。（圖片來源：新華社） 中評社香港10月3日電／2日，國慶長假短途出游迎來首個高峰。嶺南控股廣之旅方面透露，繼首日出境游、長線游高峰過後，第二日粵港澳周邊游人數占比超5成，其中，珠澳游受捧催熱澳門旅業，國慶期間澳門酒店平均漲幅至165%。此外，國慶假期“紅色旅遊”成為周邊游亮眼之星，報名人數同比猛增200%以上。＼大公報記者 胡若璋廣州報道



記者獲悉，橫跨今年國慶長假的澳門國際煙花節以及澳門回歸20周年等慶典活動對澳門旅遊帶動明顯，澳門酒店房價於國慶假期前5日一直居高不下，與平日相比漲幅高達165%。廣之旅粵港澳游總部常務副總經理蘇穎珊表示，為避開國慶首日出游高峰及返程高峰，不少選擇短途周邊游的民眾更傾向在2－4日出游。這期間一日游或澳珠聯線2／3天線路目前收客火爆，為滿足市民隨時出行的需求，旅行社推出“今天報名，明天出發”便民服務。



記者從多個旅行APP查詢發現，位於澳門中心、距離大三巴牌坊步行10分鐘路程的十六浦索菲特大酒店，高級大床房平日價為700元（人民幣，下同）／晚，國慶期間上漲至1749元，漲幅達150%；澳門新濠影匯酒店經典景觀房平日價940元／晚，國慶假期升至全年最高位3002元／晚，漲幅高達219%。蘇穎珊表示，高位房價將持續至澳門國際煙花節結束（10月5日），預計6日起將逐漸回落。



廣州市民王先生告訴記者，今年國慶長假未遠游，恰逢有朋友前來廣州游玩，便把出游計劃延遲到國慶假中期。他透露，自己和朋友計劃三天兩晚“珠澳游”，已預定珠海某星級酒店景觀房，能更好觀看澳門煙花表演。同時準備在澳門住一晚，雖然兩地酒店價格較往常上漲約50%，但假期出行已算“住有所值”。



青年掀紅色旅遊熱 報團猛增



此外，“紅色旅遊”成為今年國慶期間周邊游的亮眼之星。廣之旅表示，根據目前收客數據，報名人數同比猛增200%以上。蘇穎珊表示，過往周邊“紅色旅遊”主要圍繞廣東省內革命歷史軌跡，近年增加更多“時尚元素”，掀起年輕人“紅色旅遊”熱。如重走東江縱隊抗日游擊根據地之一的大埔圍村，就加入“工業文化”複古元素，契合年輕人紅色旅遊和時尚休閑結合的出行需求。



（來源：大公報）

