邓炳強：警命悬一线 开枪合法合理

鄧炳強表示當時警員生死懸於一線，如不即時開槍，對警務人員生命威脅非常大。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月3日電／荃湾大河道前日有警员开枪止暴，击中一名暴徒。警务处副处长（行动）邓炳強昨日出席记者会时表示，警员当时生死悬于一线，开枪合法、合理。他直指外界指控警“主动冲击”开枪的说法错误，強调並非对开实弹枪“开绿灯”，“改变的是暴徒的凶暴性”。前保安局局长黎栋国亦认同开枪決定合乎指引。\大公报记者冼国強



邓炳強昨日在例行记者会上澄清外界对警员开枪的五大疑问。他表示，当时同事生命受威胁，在别无选择下唯有开枪解除危险，決定是合法合理；向天开枪、使用其他武器等在当时並不可行，亦曾有暴徒试图抢枪，倘被抢后果不堪设想。



尖锐物士巴拿铁槌施袭



邓炳強表示，警方对开枪的政策及指引一直存在，並无改变，过往一直有开枪事件，没有因暴乱“开绿灯”准许开枪，“改变的是暴徒的凶暴性”。邓炳強指出，警队绝对有准备、有信心、有決心、有能力处理暴乱，但需要市民协助，不要犯法、纵容和美化违法行为。警察公共关系科总警司谢振中否认开枪是常态化，澄清不存在曾开枪的警员必须即时停职的做法，強调重视案件，由新界南总区重案组连同袭警事件一並调查。



行动科高级警司汪威逊引用多段视频解释，开枪前警员其实正在后退，其间有警员跌倒，大批暴徒仍然用削尖的硬物、士巴拿、铁槌袭击，另一警员上前想拯救受袭同事亦遇袭，在生命受到非常高的威胁时唯有开枪制止。他強调当时警员选择有限，开枪后已即时停止並稳定伤者，如让暴徒继续拖行中枪者危险更大。他说，对任何人受伤感到痛心，但应了解事件的始末。

