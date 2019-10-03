港警代表观赏《我和我的祖国》感触深

觀看《我和我的祖國》後，港警們為電影點贊。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月3日電／在北京参加国庆观礼的十名香港警察代表昨日下午启程回港，在临别之际，阿Sir们与国际影星成龙、香港青年联会顾问霍启刚等人观看国庆档电影《我和我的祖国》。电影播放前，“光头警长”刘泽基在《我和我的祖国》同名书上签下了自己的名字。观影后，他们向《大公报》记者表示，身为香港人，对影片中“香港回归”一幕感触最深，重温二十二年前经典时刻，幸福感依然強烈，並为自己是中国人感到骄傲和自豪。



在登上返港航班前，刘Sir在微博称开心的时间过得特别快，四天北京国庆阅兵转眼便过去了。他说：“你们的热情已经融化了我！相信在这一生，我也不会忘记你们！北京同胞们！我要回香港了！但你们永远在我心中！”



刘Sir：部分港青需正确引导



临别之际，刘Sir与同袍们，以及成龙、霍启刚一起观看国庆档电影《我和我的祖国》。这部影片由陈凯歌担任总导演，影片由《前夜》《相遇》《夺冠》《回归》《北京你好》《白昼流星》《护航》七个故事构成，演绎了七组普通人与祖国大事件息息相关的经历，为新中国成立70周年献礼。



观影后，刘Sir向记者表示，《白昼流星》这个小故事最令自己感动。片中讲述的是身染重病的李老伯对两个无人管教的年轻人不离不棄，在生命最后的时间里，以行动感染及教导他们的故事。在刘Sir看来，“老伯用生命燃点生命，将两名年轻人导回正途。这情况就像现时香港的一部分年轻人，需要正确引导，而香港正需要这样的李老伯。”他还表示，片中“香港回归”一段中，看到解放军进入香港的时候尤为激动，“解放军可以保护每一个同胞，让人安心踏实。”

