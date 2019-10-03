《中國機長》如何1：1複制整架飛機拍攝

《中國機長》電影海報（圖片來源：網絡） 中評社北京10月3日電／由劉偉強執導，張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛、李沁等主演的電影《中國機長》已於9月30日全國公映，該片根據2018年5月14日四川航空3U8633航班機組成功處置特情真實事件改編，講述了一架從重慶飛往拉薩的飛機上，駕駛艙右前方的風擋玻璃突然破裂脫落，機組人員在萬米高空直面強風、低溫、座艙釋壓的多重考驗，成功將119名乘客安全帶回地面的故事。



曾執導過《建軍大業》的劉偉強再次被委以重任，故事題材在之前的華語電影中沒有先例，這也就意味著沒有經驗可循，只能摸著石頭過河。故事上，劉偉強利用嫻熟的電影技法，讓那驚險的34分鐘充滿懸念，帶給觀眾過山車般的刺激體驗；製作上，劉偉強讓團隊1：1複制了一整架模擬飛機，這是好萊塢都無法做到的拍攝手段。新京報記者獨家專訪導演劉偉強，談影片創作的幕後故事。



故事



34分鐘懸念很大



2018年9月，劉偉強導演從博納影業總裁於冬手中接過了《中國機長》這個項目。當時劉偉強腦海中第一時間就在想：劇本怎麼搞？因為川航事件新聞已報道了結果，飛機最後安全降落，對觀眾來說已經沒有了懸念。但在訪問了當時原型事件的機組人員以及川航的各個部門之後，劉偉強覺得仍然有很大空間發揮，從風擋玻璃脫落到飛機平安降落成都雙流機場，“這34分鐘時間究竟發生了什麼，觀眾是不知道的，有很大的懸念”，可以挑戰一下。劉偉強表示，拍電影應該有藝術加工，“如果你想要現實，拍個紀錄片就OK了”。民航部門也與劉偉強達成了一致意見，認為在尊重大的現實基礎上，應該給電影一點空間。



改編



穿雲團飛雪山為虛構

