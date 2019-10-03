暴徒火攻荃灣警署　水淹黃大仙站

示威者向荃灣新界南警察總部內投擲燃燒彈。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月3日電／繼十一國慶日於多區衝擊、破壞與襲警後，昨晚再藉口不滿警方於前日開真槍，再到多區以“快閃”方式鬧事，四處破壞商店、港鐵車站與銀行等設施，在多處堵路縱火，更用汽油彈攻擊警署。警方發射催淚彈止暴。警方、消防疲於奔命四出止暴制亂及救火。坑口、寶琳、大圍、車公廟及第一城港鐵站先後關閉。至今日凌晨截稿前，各區暴亂仍未平息。



暴徒前日在全港多區大肆破壞，備受批評及譴責後仍死心不息，原定昨日繼續發起所謂“全港三罷”，結果乏人響應。晚上，大批激進分子發動所謂“七區集會”，不久後即露出猙獰面目，在街上大肆破壞，再一次漠視法紀，暴力衝擊銅鑼灣、荃灣、黃大仙、沙田、屯門及將軍澳等區。



在涉嫌襲警的“學生暴徒”被警員槍擊的荃灣，晚上8時有人組織非法集會，至9時許數十名非法示威者衝出沙咀道球場，拆毀路邊鐵欄與掘磚，堵塞沙咀道來回方向行車線，之後沿楊屋道馬路遊走，並在沿路的每一個街口設路障；有人更以雜物點火。



搗亂麻雀館 破壞消防栓



一班暴徒其後更到新界南總區警察總部外不斷掟汽油彈及縱火，警方發射催淚彈及橡膠子彈還擊。一眾暴徒其後又“快閃”至沙咀道及大河道交界砸爆中銀分行的玻璃及破壞櫃員機；打破中移動的燈箱。



他們之後到二陂坊一帶搗亂，並手持長棍等武器到一間麻雀館外不斷猛打鐵閘，及撬開鐵閘入內大肆破壞，聲稱要為早前被斬的市民復仇。

