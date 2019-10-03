8電競選手進大學深造

郭家毅拿到大学录取通知书。（图片来源：新京报） 中評社北京10月3日電／4月1日，人社部確認了13個新職業信息，其中電子競技員正式成為一門職業。目前，職業選手多為高中學歷，低學歷成了電競的關聯詞。隨著越來越多的高校開設電競專業，北京郵電大學和廣州體育學院開始關注到電競選手的教育問題。目前，8名職業選手拿到北京郵電大學錄取通知書。之後，還將有更多的電競選手進入廣州體育學院學習。



機遇



許多大學開設電競專業



據不完全統計，目前電競行業從業者人數近5萬，崗位空缺達26萬，到2020年人才缺口將擴大至50萬。因此，很多大學開設了電競專業，例如中國傳媒大學、上海體育學院、澳門科技大學等都相繼開始培養電競相關人才。只不過，這些院校大多是以培養電競行業的俱樂部運營管理人才、解說人才、賽事運營人才等為主，沒有針對電競選手的教育支持。



電競是個特殊的行業，就像很多體育運動員一樣，職業選手的職業生涯黃金期是18到25歲。同齡的年輕人都讀書或是步入大學生活時，這些18歲的年輕人背井離鄉來到各大俱樂部，開始了自己的電競職業生涯。因此，大眾會產生誤解：電競選手就是一群不務正業的年輕人。學歷不高成為這些職業選手的痛點。



9月10日的KPL（王者榮耀職業聯賽）三周年活動上，KPL聯盟主席張易加宣布，未來將與廣州體育學院合作，將有一批職業選手回到學校接受再教育。廣州體育學院也成立了運動訓練專業，為職業選手再上崗提供理論支持。近日，共有15名KPL職業選手報名。其中包括，Hero久競戰隊的冠軍中單曹志順（ID：久誠）和QGhappy戰隊的首發邊路彭雲飛（ID：Fly）。9月26日，英雄聯盟和王者榮耀項目的職業選手及教練，共計8人已拿到北京郵電大學的成人教育錄取通知書，他們將進修工商企業管理專業。



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