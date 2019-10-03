英國新脫歐建議案出爐　歐盟初步反應冷淡

中評社香港10月3日電／英國首相約翰遜今天公布“最終版”脫歐建議案，警告歐洲聯盟（EU）領袖若不接受他提出的條件，英國將於31日無協議脫歐。歐盟初步的反應冷淡。



法新社報道，歐盟官員和反對英國脫歐人士擔憂，若英國在沒有正式分手協議下終結46年歐盟成員資格，恐導致經濟出現混亂局面。



約翰遜已先示警，這是他提出的“最終版”建議。不過歐盟初步對他複雜的新提案反應冷淡。



一名歐洲議會高階成員表示，歐洲議會對提案的初步反應是“一點都沒有建設性”。



中央社援引報道，約翰遜說，在11日前須敲定雙方妥協方案的主要輪廓，如此可納入17至18日在布魯塞爾舉行的歐盟領袖高峰會議程。



約翰遜在曼徹斯特（Manchester）舉行的保守黨會議中指出：“我們都很清楚…替代方案會是什麼，替代方案就是無協議。”



“這絕非我們尋求的結果。不過容我告訴你、我的朋友們，這是我們準備好的結果。”



約翰遜最新的計劃包括數項基本條款，包括潛在的4年期限，但這些歐盟領袖過去就已明確拒絕。



歐盟執委會主席榮科與約翰遜通話後表示，“未來幾天需進一步研議疑難點”。



愛爾蘭總理瓦拉德卡說，約翰遜的建議案“未全然符合既定目標”，不過他承諾會“進一步研究細節”。



歐洲議會脫歐指導小組主席維霍夫斯達則說，英國提案並非一項為了達成協議的認真作法，而是試圖將脫歐協議的失敗責任推給歐盟。