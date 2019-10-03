香港：十一暴動拘269人　學生佔35%

（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月3日電／暴徒在十一發起大規模的暴亂，在全港各區毀店砸舖、毒打警員，單是消防處就接報115宗與暴動有關的火警。面對史無前例的亂局，警方奮力制止共拘捕269名暴徒，當中34.6%、即93人是學生，乃止暴制亂近4個月來，單日拘捕人數新高。警務處副處長（行動）鄧炳強昨日批評暴徒縱火、毆打不同意見者、襲警、掟汽油彈會造成重大傷亡，是在製造一場悲劇。



有暴徒早前在網上煽動在十一進行大規模襲擊行動，包括“殺警”、燒商場、燒港鐵等。鄧炳強在記者會上表示，10月1日警方發現網上部分留言變成事實：荃灣有不同商店被敲碎玻璃、淋油、掃貨物及擲汽油彈縱火破壞；暴徒聲言在各區進行大規模破壞，令社區無法運作，有暴徒就分別在黃大仙區縱火燒電單車；長沙灣政府合署、多個港鐵站及議員辦事處亦遭縱火。



他狠批暴徒在仍有職員工作的政府合署及民居樓下議員辦事處縱火可能造成傷亡，是非常危險的。



涉暴動火警115宗



據消防處指，前日共接獲115宗與暴動有關火警報告，包括港島28宗、九龍50宗及新界37宗，暴徒到處堵路、肆意縱火及以汽油彈掟向民居、政府建築物、商店、車輛、港鐵站及銀行櫃員機等。



他提醒，港鐵站雖關閉，但站內有職員工作，堵塞站口會對他們的生命構成威脅。

