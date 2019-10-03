李哲華被拔組發會主委　朱立倫：勿見縫插針

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月3日（記者 倪鴻祥）針對選前百日中國國民黨主席吳敦義撤換組發會主委李哲華一事，前主席朱立倫今天上午受訪表示，因為已成事實，所以接下來選務工作，最重要還是大家在工作崗位上同心協力，希望過程中任何一個變動、人事，都能減少社會疑慮與見縫插針的機會。



朱立倫今天上午到“立法院”，為參選新北市第七選區“立委”選舉的柯志恩輔選。兩人先進行臉書直播，暢談父母如何教育子女，再赴板橋一起騎YouBike在選區拜票，朱立倫在臉書直播結束後，與柯志恩、“立委”林奕華、顏寬恆一起受訪。



對於黨中央臨時撤換李哲華組發會主委職務，改調智庫“國家政策研究基金會”副執行長。朱立倫表示，李是很優秀的黨務同仁，不管擔任地方黨部主委，或是擔任中央的組發會主委，都盡心盡力，而且組發會非常辛苦，但吳敦義怎安排，都應尊重吳。



他指出，最近傳聞指李哲華遭撤換是因為倒向大選參選人韓國瑜，或是支持特定大選參選人，這應該都不是原因，這些理由都不該成立，因為今天黨務幹部不是應和韓國瑜競選總部結合在一起嗎？應多支持大選參選人才對呀，所以這些理由是不存在的。



外界質疑，陣前換將是大忌？朱立倫說，因為已經成為事實，所以接下來是選務工作如何持續進行，李哲華雖調智庫副執行長，但也應該會全力發揮功能，協助智庫助選。他也說，接掌組發會的杜建德原為副秘書長，杜的黨務經驗豐非常豐厚，所以最重要的還是大家能在工作崗位上同心協力，只是希望這個過程中，任何一個變動、人事，都能減少社會疑慮與見縫插針的機會。



外界揣測朱立倫現在積極為黨籍“立委”參選人助選，有助他未來取得執政後爭取位置。



朱立倫表示，現在不用想2020之後的事，不要任何事先規劃，惟一的規劃是求得勝選，不論大選或“立委”都希望能勝選，如果都能勝選，就是“中華民國”的成功、全民的成功。他只希望在2020大選中扮演好的助選員、好的啦啦隊，讓“立委”同仁能選上，“總統”參選人能勝選，這是最大目標。