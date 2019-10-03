郭辦：郭台銘不會與支持“台獨”參選人合照

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜（左）出面接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月3日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘2日晚間與台灣民眾黨“立委”參選人拍定裝照，不過僅與首波8位提名人中的4人拍照，傳言國民黨有打電話給郭溝通，對此郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時否認說，沒有收到這樣的資訊。至於未來藍、綠參選人找郭拍照或站台，原則上還是要認同郭的理念，另只要支持“台獨”就不會拍照。



鴻海創辦人郭台銘昨與郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎拍定裝照外，也與民眾黨提名“立委”拍照，不過民眾黨首波提名8人，郭僅與新北市第七選區吳達偉、台北市第五選區徐立信、台北市第三選區何景榮與與台北市第七選區蔡宜芳4人拍照，有民進黨背景的台北市第八選區張幸松，與苗栗第一選區朱哲成則被排除。



對於郭僅與4人拍照，台北市長柯文哲表示，如果郭的國民黨籍朋友打電話跟說他要選舉，拜託郭不要與同選區其他參選人合照，這可以理解。對於這個說法，蔡沁瑜回應，沒有收到這樣的資訊，原則上要認同郭台銘理念的候選人，如支持他0到6歲國家養等政策，我們會來一起拍照，是沒有政黨顏色框架的。



媒體也問是否排除泛綠背景者，蔡沁瑜指出，只要支持“台獨”就不會拍照，重申前提必須認同郭理念；未來若與郭友好的國民黨“立委”需要幫忙站台？蔡沁瑜也強調，原則就是認同支持郭理念者。



另外，昨天拍照時，前“立法院長”王金平的女兒王馨敏也出現，蔡沁瑜指出，代表郭、柯、王的溝通蠻順暢，感情也蠻好的。昨天是王金平得知消息後請女兒過來，王馨敏與郭台銘的兒子郭守正私交好，也把郭視為尊敬的長輩，昨天帶來一箱甜點慰問，整個氣氛蠻好的，原本預計會拍到很晚，還好很順利，“甜點沒吃完很可惜”。