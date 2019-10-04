韓民調低？藍議員周玉琴：票投出來就知道

周玉琴。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰））連任5屆、中國國民黨桃園市議員周玉琴接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜民調落後民進黨蔡英文，關鍵在於“我們國民黨只是不講話”，她認為國民黨支持者本來較隱性，“票投出來就知道”，況且民進黨蔡英文執政這麼久，這次綠營支持者也很安靜，因為沒有什麼好誇口的政績。



周玉琴，曾任“立委”鄭金玲助理七年，後來被推出在楊梅參選桃園縣議員，一開始以親民黨參選，後來加入國民黨，從15、16、17屆縣議員，以及升格後連任兩屆，她的名字跟電視主播周玉琴同名同姓，有助於選民服務，讓人印象深刻。



對於韓國瑜民調始終落後給民進黨蔡英文，周玉琴分析，她在楊梅地區跑行程，選民服務，始終覺得韓的熱度並沒有減少，說民調低，“我們都不相信”。



周玉琴所在的楊梅地區，不少眷村國宅擁有大批死忠的鋼鐵韓粉，但傳統市場更多庶民，見面都會喊“庶民選“總統”、“總統”選庶民”口號，相互打氣。



她告訴中評社，藍綠支持者特性其實很容易辨識，支持國民黨除了韓粉以外，多數比較不講話，微妙的是，只要韓國瑜來桃園或到新北造勢，強烈感受一股熱潮，根本不用動員，一批又一批支持者跑出來，這是以往歷屆大選不曾有過的事。



周玉琴說，最有趣的是，雖然電視整天報導，蔡民調大幅領先韓，挺民進黨現在也比較安靜，因為蔡執政以來，老實說，也沒什麼事好誇口，現在又有南方澳橋樑斷裂。



被問到，韓國瑜民調轉趨疲弱的原因？鴻海創辦人郭台銘不選，為何未見韓民調上升？韓粉與郭粉怎樣合作？韓國瑜有沒有地方要改進？

