蔡大幅領先韓　綠議員張家銨：青年族群表態

民進黨台中市議員張家銨。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月3日電（記者 林谷隆）民進黨台中市議員張家銨接受中評社訪問表示，2020大選已經倒數百日，這陣子蔡英文民調持續與國民黨參選人韓國瑜拉開差距，最主要是年輕族群都表態挺蔡，未來青年朋友只會更團結，相信蔡英文一定會贏得2020大選。



至於黨內還有呼聲希望蔡英文與賴清德搭成“蔡賴配”？張家銨告訴中評社，黨內確實有人很期待“蔡賴配”，而且討論聲量非常大，但是我們相信不管是賴清德，還是黨內其他優秀人選，都可以輔佐蔡，可以一起帶領台灣走向更好的未來。



張家銨目前也是台中市關懷婦女保護協會理事長，曾任台中市政府市長室秘書、民進黨台中市黨部副執行長、民進黨台中市議員劉淑蘭服務處執行長、“交通部長”林佳龍擔任“立委”時的服務處助理，為林佳龍嫡系子弟兵。



蔡英文台中競選總部3日舉行“辣台妹”招募記者會，招募19歲以上、35歲以下，不分性別的英粉，未來將在街頭、廟口等地點對鄉親進行即席演講，為蔡政府施政成績與政見發聲，並由外表亮眼的民進黨台中市議員張家銨擔任台中辣台妹團團長。



對於39歲以下青壯族群的支持傾向？就讀東海大學政治系政治理論組的“辣台妹”成員趙昱晶說，她之前參與相關的民調訪問，發現過去受到年輕人支持的台北市長柯文哲，因反覆不一流失不少支持者。以她個人觀察，挺蔡與挺韓應該是“8比2”，蔡在青年族群極有優勢。