前聯醫藥劑部主任涉貪污　士檢起訴5人

中評社台北10月3日電／台北市立聯合醫院藥劑部主任陳立奇在2015年、2016年間，藉由訪視65歲以上、獨居、失能長者，送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計劃等4個標案，本應是得標“臨床藥學會”實際執行，陳卻利用職務之便，要求聯醫藥師訪視病患，並製作不實資料，當作標案成果。士林地檢署偵結，認定陳立奇、北市聯醫藥劑部藥品管理組組長陳怡靜、臨床藥學會理事長王春玉、臨床藥學會秘書處秘書李羽婷、蕭姓人頭公司不法得利269萬多元依法提起公訴。



北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦“104年、105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計劃”、“105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計劃”、“105年度社區整合式長照藥事服務計劃採購案”、“105年度獨居失能送藥到宅服務計劃採購案”等4項標案，均由臨床藥學會投標及得標，而學會的主任委員也就是陳立奇。



檢方調查，聯醫藥劑部組長陳怡靜在2015年6月26日下午打電話告訴藥學會的秘書，轉達陳立奇希望王春玉以學會名義投標，但因聯醫的“藥事系統”尚在建置，除了聯醫藥師能使用外，社區藥師尚未開放，陳怡靜直接說不用擔心，得標後將由聯醫執行，藥學會可收取百分之5的管理費，並以email透露標案底標金額，讓藥學會順利得標。



起訴書指出，4個標案分別要完成960人次、600人次、800人次和600人次的訪視，本應由得標臨床藥學會的社區藥師完成，但聯醫鬆德院區藥劑科主任、和平院區藥劑科主任、仁愛院區藥劑科主任醫師等人作證，均受到內部行政要求，在上班時間前往病患住家執行訪視，並製作相關影像紀錄、微電影等，之後再將交給總院。



陳再利用學會、基金會的名義，製作影片，支出助理費、資料處理費、用藥安全講座費、研究獎助費、等費用，2016年11月20日在中興院區舉行“成果發表會”，其中主持人是由陳立奇面試，但費用卻是由基金會支出，因而認定陳“假公濟私”，其他費用則流入陳所掌控帳戶。



檢察官調查，臨床藥學會得標後本來依照標案內容執行，並支付訪視費以及相關費用，但陳卻利用自己職務之便，要求聯醫藥師幫忙學會執行訪視工作，標案的76萬、82萬、88萬、64萬多全部匯入藥學會的帳戶，陳等人“假公濟私”，將市府的經費繞一圈放入自己掌控的帳戶。



據了解，陳立奇原本可能接任聯合醫院副院長一職，在羈押2個月期間，他坦承犯罪，但組長陳怡靜則否認犯行，檢察官2日依法提起公訴，建請法院量處適當之刑。



（來源：中時電子報）