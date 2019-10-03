台商資金回流？楊金龍：沒感覺錢一直進來

央行總裁楊金龍。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月3日（記者 倪鴻祥）“行政院”副院長陳其邁日前稱台商逐漸回流，預估今年投資會增加到新台幣7千億元，“中央銀行”總裁楊金龍今天上午答詢時指出，今年到現在為止，若以日平均量統計，資金每天進來是62億美元左右，出去是66億美元，所以是淨出；台商說要回台投資，不一定要把錢匯進來，可能向銀行借貸或以在台資產直接投資，他沒有感覺錢一直進來。



中國國民黨“立委”賴士葆表示，楊金龍的回答打臉陳其邁，台商的錢不是從海外搬回來，而是借來的。



“立法院”財政委員會上午針對政府總預算，安排“中央銀行”總裁楊金龍作業務報告並備質詢。賴士葆與楊金龍的詢答戳破陳其邁指7千億回台投資的說法,讓在場者大笑。



賴士葆問，預估台商回流投資，“經濟部”原本講5千億，後來陳其遇講說有7千億，台灣所有資金進出都會經過央行，請問台商資金回流投資到底進來多少？



楊金龍表示，央行雖會有掌握資金進出，但只是受理申報而已，不確定到底這筆資金進來是投資或做其他目的，而台商資金回流分兩個部分，一是台商資金匯回，這由“財政部”監管；另一個是台商因美中貿易衝突，想回台投資，這審查在“經濟部”。



他指出，目前“經濟部”審查約新台幣6200億，但實際到位有1800億左右；可是資金實際資金進進出出，不代表資金進來就是台商要回台投資的金額。依據申報數字，從今年到現在為止，若以日平均量統計，資金每天進來是62億美元左右，出去是66億美元，所以是淨出。



賴士葆問，資金既然進進出出，到底有沒有感覺資金一直進來？



楊金龍回答，沒有。



賴士葆問，所以根本沒有政府說的好像錢每天都在進來。



楊金龍回答，因為台商回台投資，不一定資金要回來。



賴士葆反問，難道用嘴巴說就會回來？嘴巴說回來就是投資嗎？可不可講精準一點，錢到底要怎麼回台？



楊金龍表示，只要台商的資金可以向台灣的銀行借貸，也可以用在台的資產進行投資。



賴士葆說，所以是買空賣空都算回台投資？謝謝你最好的詮釋，這可以打臉陳其邁，錢不是從海外搬回來，而是借來的。