中評社北京10月3日電／剛剛過去的九月，一部泰國電影《友情以上》悄然上映，這部電影是繼《天才槍手》之後又一部在國內引發反響的泰國電影。儘管這部新作沒能收獲像《天才槍手》一般的超高評價，但是依然以其獨特的泰式風格為中國院線帶來一種新鮮浪漫的氣息。



作為一部浪漫愛情輕喜劇，中國觀眾對這部電影的故事不會陌生，基本上和我們的偶像劇如出一轍，因此有人說這部電影是泰國版的《我可能不會愛你》。同樣的俊男美女，類似的男孩堅守多年做“備胎”的故事。



這部電影與《天才槍手》由同一個製作團隊拍攝，女主角還曾經出演過在中國風靡的《初戀這件小事》，可以說代表了泰國青春片的最高水準。觀察這兩年的泰國青春片，我們不難發現泰國電影正在漸漸擺脫過去以“亞文化”聞名的狀態，開始製作一些更加國際化和類型融合的新商業片。



如果說《天才槍手》的賣點是青春片和懸疑片的融合，將一個天才少年幫人“作弊”的故事以扣人心弦的方式講述出來；《友情以上》在這個基礎上還融合進東南亞的美景和風情，讓人在欣賞愛情故事的同時，還仿佛與主角一同旅行。



泰國電影近年來的發展很大程度上取決於對好萊塢類型片的熟悉和改造，這部電影從故事主線來看已經是一部中規中矩的合格浪漫愛情喜劇，但電影主創並未止步於此，更是將懸疑元素植入進去，將男女主角置身於“捉奸”的懸疑之中，增加電影的可看性。



《友情以上》在泰國上映之後收獲了不俗的票房，電影不斷植入的中國元素也可以看出這部作品打入亞洲市場的野心。近年來，不知不覺間，泰國電影已經成為亞洲電影發展版圖上一股不容忽視的力量，不論是藝術電影還是商業片，泰國電影的獨特都給熱愛電影的人們留下了強烈的印象。



泰國的商業片在二十多年的發展中，已經創造出自己獨特的風格，泰國電影人在借鑒西方電影表達方式、融合泰國傳統文化的基礎上形成了一系列獨具泰國風味的類型片

