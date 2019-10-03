港警修訂武力使用手冊　放寬槍械可用範圍

據港媒報道，港警《程序手冊》已有新修訂版本，其中可使用槍械的“致命武力攻擊”定義，從“意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷”，修訂為“引致或‘相當可能引致’他人死亡或身體嚴重受傷”。圖為香港大批示威者趁十一國慶日在多區發起集會示威，警方對抗議群眾發射催淚瓦斯。（來源：美聯社） 中評社北京10月3日電／正值陸十一國慶，香港再次爆發大規模反送中抗爭，而參與示威的高中生胸部中彈，令外界質疑此舉是否港警用槍相關規定。據港媒報道，港警《程序手冊》已有新修訂版本，其中可使用槍械的“致命武力攻擊”定義，從“意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷”，修訂為“引致或‘相當可能引致’他人死亡或身體嚴重受傷”。



據港媒《香港01》報道，香港警隊不公開的《程序手冊》分列6種可能受到的“武力使用層次”，即“心理威嚇”、“言語上對抗”、“消極對抗”、“頑強對抗”、“暴力攻擊”及“致命武力攻擊”，建議警務人員可使用的相應武力，如口頭指令、徒手控制、使用武器，包括槍械。而據《香港01》取得的最新修訂文件，與2017年該章文件對比，警方就最高3項武力使用層次有多項修補。



報道指出，港警可動用最高武力層次的“致命武力攻擊”定義，由“以毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷”，修訂為“以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷”，而“暴力攻擊”的定義也有調整，由“毆打行動但無意圖引致他人身體嚴重受傷”，修訂為“肢體毆打引致或相當可能引致他人身體受傷”。



至於“頑強對抗”的定義則無變，都是指“實質行動抗拒人員控制，其行為可能引致他自己或其他人受傷”，警方便可以作膝撞、踢、直臂壓倒等強硬拘押控制，但新增如噴劑、催淚彈、催淚水劑等“催淚劑裝置”。



另外，警棍也由原本的中級武器，改劃歸為“低殺傷力武器”，與橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車同等。



報道指出，有指有關新修訂版本是近日推出，亦有消息指，是因應朱經緯案定罪後，由警方成立的工作小組檢討使用武力指引、程序及訓練。港警也表示，有關武力使用的指引涉及行動細節，若被公開，可能會影響警隊正常及有效的運作，以及警方防止罪案的工作，故不適宜公開。



（來源：中時電子報）