“打卡”博物館：文化游走俏國慶假期

中評社北京10月3日電／沈陽故宮上演的館藏文物墻體投影秀、遼寧省博物館的百件文物珍品展……今年的國慶假期，“高冷”的文物開始進入大眾生活，博物館也成了熱門的“旅遊打卡聖地”。



國慶期間，沈陽故宮舉辦“萬紫千紅——中國古代花木題材文物特展”“錦綉江山——沈陽故宮藏山水畫特展”等11項展覽。“打卡”沈陽故宮成為外地遊客來沈陽參觀游覽的必選線路之一。



沈陽故宮博物館館長李聲能說，很多外地遊客甚至乘飛機、坐高鐵來沈陽，就為了看博物館的一場展覽。為了能夠一睹國寶的風采，博物館開館前展館外的遊客就頂著烈日排起了百米長隊。



近年來，越來越多的人會在假期中給博物館留有一席之地。而博物館也精心“備貨”，以豐富多彩、形式多樣的系列文化活動，吸引觀眾走進博物館 。



很多博物館負責人表示，當務之急已經不是如何吸引觀眾，而是如何科學地疏導分流觀眾。



遼寧省博物館將於7日開展的《又見大唐》書畫文物展，展出100件與唐代有關的珍貴文物藏品。博物館為保證參觀需求，試行全員分時段預約參觀，對每日的參觀人數進行限流。



沈陽故宮國慶假期推出的“盛京皇宮啟門入宮”演出備受遊客歡迎，現場再現清文武大臣朝賀盛景，彰顯濃鬱清文化特色。觀看演出的遊客把現場圍得水洩不通，他們紛紛拍照錄像，記錄精彩的瞬間。



沈陽故宮不僅是清入關前努爾哈赤、皇太極、順治三位皇帝使用的宮殿，是清入關後康熙、乾隆、嘉慶和道光四位皇帝東巡祭祖駐蹕的行宮，更是珍藏皇家珍寶的重要場所。

