扮航海王射穿雲箭　韓國瑜：我的支持度強大

韓國瑜雙手開弓射出“穿雲箭”，象徵團結面對2020大選。（中評社 高易伸攝） 韓國瑜競辦發言人何庭歡打扮成性感船長。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月3日電（記者 高易伸）距離2020大選倒數100日，披藍袍出征大選的高雄市長韓國瑜3日在高雄港區外海舉行“世紀領航、翻轉台灣 選前100天記者會”。韓強調，“世間無巧合，萬事皆因果”，民主政治最可貴之處在於，大家對過去3年半非常不滿意、對未來4年很擔憂，請投韓國瑜一票。投下什麼領導人，就會帶出怎樣的未來？



韓國瑜並信心喊話強調，請大家有信心，我們的支持者並沒氣餒，我保證大家並不孤獨，民調支持度還是非常強大，我可以感受到。



韓國瑜說，“總統”是台灣的希望，領袖是希望的化身，我覺得今天倒數100天，用郵輪來表達重視與對未來期待的話，希望所有台灣人民要睜大眼睛。未來四年就是最關鍵的一刻。



韓國瑜今日偕顧問團總召張善政雙雙戴上草帽，模仿動漫“航海王”造型，企圖拉近年輕人認同。記者會後也雙手開弓射出“穿雲箭”，象徵團結面對2020大選。



韓國瑜今日打扮年輕戴上草帽與墨鏡，但面對選戰倒數100日卻嚴肅表示，這100日的意義重大，對選“總統”而言這100天時間很短，但對生活辛苦的人而言，這100日卻非常漫長。今天我特別來這裡向關心韓國瑜的朋友宣布，同時告訴民眾一百天之後，用手中神聖的選票，去決定“中華民國”未來4年繼續過辛苦或富足的日子？



韓國瑜表示，如果過去三年多你覺得日子過得辛苦，兩岸關係越來越緊張、“中華民國”對外關係越來越困頓，請你繼續給韓國瑜一個機會。“世間無巧合，萬事皆因果”，民主政治最可貴之處在於，大家對過去3年半非常不滿意、對未來4年很擔憂，請投韓國瑜一票。投下什麼領導人，就會帶出怎樣的未來？“總統”是台灣的希望，領袖是希望的化身。我覺得今天倒數100天，用郵輪來表達重視與對未來期待的話，希望所有台灣人民要睜大眼睛，未來四年就是最關鍵的一刻。

