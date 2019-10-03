百台演出近千場活動綻放文藝北京

中評社北京10月3日電／國慶假期已至，據市文旅局統計，10月1日至7日，首都舞台將上演134台521場精彩演出，匯聚各路名家名團名作，共同慶賀新中國成立70周年。全市還將開展文藝演出、主題展覽、書畫交流、圖書推薦等各類文化活動977項，滿足城鄉居民多層次文化需求。



名家名作放歌新時代



國慶假期，北京各大劇場均將上演國慶主題音樂會。



國家大劇院將接連上演2019國慶音樂會、“華韵盛典”中國廣播民族樂團國慶音樂會、“江山如此多嬌”北京管樂交響樂團音樂會，邀請譚利華、北京交響樂團等名家名團帶來《紅旗頌》《我愛你中國》《長江之歌》等經典名曲，獻上對祖國生日的祝福。



中山公園音樂堂的“共和國之歌——慶祝新中國成立70周年·交響合唱音樂會”，將演奏《我愛你中國》《共和國之戀》等經典曲目。北展劇場的“頌歌獻給黨：復興之路·慶十一名家與經典大型演唱音樂會”，由劉秉義、卞小貞、鄧玉華、程志等著名歌唱家為觀眾唱響時代強音。



多部優質原創舞台劇也將於節日期間登場。10月2日至6日，國家大劇院將上演話劇《抉擇》，這是為慶祝新中國成立70周年傾情打造的原創劇目，也是一部獻給先烈們的誠意之作。同樣由國家大劇院打造的舞劇《天路》以青藏鐵路的建設為題材，講述三代人不忘初心堅守築路的故事。這是該劇今年斬獲我國舞台藝術最高獎“文華大獎”後，首次回歸大劇院演出。北京人民藝術劇院也將上演《窩頭會館》和《燃燒的梵高》。

