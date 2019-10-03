第一根國產光纖（新中國的“第一”）

中評社北京10月3日電／光纖通信是二戰以來最有意義的發明之一。沒有光纖通信，就不會有今天的通信網絡。



1976年，世界第一條民用光纖通信線路開通，人類通信進入“光速時代”。同一年，我國第一根實用化光纖在武漢郵電科學研究院誕生，大大縮短了我國在光通信領域與西方發達國家的差距，開啟了我國光纖通信技術和產業發展的新紀元。



親歷者說



趙梓森：中國光纖通信技術的主要奠基人、中國工程院院士



“光通信的優點是帶寬，電通信最多一個G，光是10的15次方赫茲，那是電通信的千倍萬倍。”趙梓森說，二戰結束後，世界各國都將光通信技術作為重點研究課題。上世紀60年代末，當時的武漢郵電學院（武漢郵科院的前身）負責承擔國家科研項目“激光大氣傳輸通信”。



“那時候，光通信的研究主要集中於利用大氣作為傳輸介質。”一個偶然的機會，趙梓森聽說美國在研究光纖通信，經過廣泛的查閱和求證，他意識到這項技術的可行性和巨大潛力。1974年，他上交了《關於開展光導纖維研製工作的報告》。



消息一出，反對和質疑的聲音不絕於耳。但趙梓森堅信自己的判斷，他頂住各方壓力，在一無技術、二無設備、三無人員的情況下開始技術攻關。



拉光纖首先要熔煉出合格的石英玻璃棒，這是一項危險的實驗，稍有不慎還會引起爆炸。一次實驗中，趙梓森不小心將四氯化矽液體噴進右眼，頓時眼睛劇痛，暈倒在地。同事們趕緊將其送進醫院。到醫院後，醫生都愣住了，沒見過這種情況。趙梓森告訴醫生，用蒸餾水衝眼睛、打吊針。眼睛剛一消腫，趙梓森又回到了實驗室。

