蘇州稻香村：傳承中創新　推動中式糕點復興

中評社北京10月3日電／蘇州稻香村始創於1773年，至今已持續經營246年，是中國糕點食品行業歷史悠久的企業之一。目前在全國擁有10個現代化食品生產加工中心、7個原料供應基地，已發展成為一家集研發、生產、銷售為一體的現代化大型食品集團，2019年品牌價值達133.09億元。



蘇州稻香村在全國擁有700家專賣專營店，覆蓋全國大部分區域，並積極拓展海外市場，產品遠銷全球30多個國家和地區。



蘇州稻香村作為中式糕點代表品牌之一，積極作為，砥礪前行，助力實現中式糕點復興，展現蘇州稻香村擔當。



專注中式糕點 持續經營246年



“稻香村”品牌於清乾隆三十八年在蘇州觀前街創立，生產銷售南味糕點、月餅等食品。2006年，蘇州稻香村被商務部認定為首批“中華老字號”企業。2009年“稻香村蘇式月餅製作技藝”被列入江蘇省非物質文化遺產保護名錄。從創始至今，蘇州稻香村技藝傳承已經歷六代。



作為國家首批認定的“中華老字號”及“稻香村”品牌創立者、糕點類“稻香村”商標的持有者，蘇州稻香村積極維護自身聲譽，維護“中華老字號”聲譽。



科技領先 創新研發強勁



蘇州稻香村擁有120多條先進的現代化生產線，並先後通過HACCP、ISO9001等多項認證。無塵室空氣淨化生產車間，生產過程全程監控，全方位透明化無菌生產，國際先進的生產設備及工藝與科學管理體系，使蘇州稻香村的傳統工藝與現代加工技術完美結合。



依托江南大學等高等院校的強大技術研發能力，蘇州稻香村成立“中國糕點食品技術研發中心”“福臨門聯合烘焙研究所”等產學研合作平台，緊跟國際前沿食品科技進行自主創新，已擁有50多項技術專利。

