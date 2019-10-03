第一枚金屬國徽（新中國的“第一”）

中評社北京10月3日電／1950年9月20日，毛澤東主席簽署命令，中華人民共和國國徽的設計方案最終確定。國慶一周年紀念日，有關部門臨時趕制了一枚木質國徽，而鑄造新中國第一枚金屬國徽的光榮任務，交給了沈陽第一機器廠（沈陽第一機床廠前身）。



1951年5月1日，金屬國徽終於懸掛在天安門城樓上，至今已有68年的歷史。



親歷者說



吳嘉祜：97歲，沈陽第一機床廠退休職工，參與了新中國首枚金屬國徽的鑄造



“這是我一輩子最光榮、最難忘的事情。”吳嘉祜說。



吳嘉祜上世紀50年代留下的筆記本上，寫著這樣一段話：“國徽國徽閃金輝，我為國徽雕銀坯……忠心常在久相隨，笑看中華展神威。”



1950年9月，鑄造新中國第一枚金屬國徽的任務交給了沈陽第一機器廠。此前，天安門及各大部委所懸掛的67枚國徽，全為木制。接到任務後，廠子立馬成立攻堅小組， 28歲剛剛入黨的吳嘉祜有幸加入其中。



當時，第一機器廠剛恢復生產，鑄造技術雖稍有名氣，但工具設備簡陋。車間用勺爐生產簡單配件，從模具製作到澆鑄成型全憑經驗，要鑄造國徽這樣的高精度鑄件，很有難度。



黑紀文，話劇《國徽》編劇，為了寫好劇本，他查閱了大量的文獻資料。“鑄造國徽的第一道工序是做模型，直接關係到鑄件質量。但當時廠裡沒有銅鋁合金鑄造工藝。為了保證鑄件的花紋飽滿清晰，廠子特地從內蒙古和大連運來砂子，內蒙古砂細有黏性，大連砂粗無黏性，兩種砂子混合打鑄型，能保證國徽表面光潔度。”

