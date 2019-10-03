“東方紅一號”衛星（新中國的“第一”）

中評社北京10月3日電／1957年10月，蘇聯將一顆名為“斯普特尼克一號”的人造地球衛星送入太空，宣告了人類航天時代的來臨。緊隨其後，1958年1月，美國成功將一顆名為“探險者一號”的衛星送入地球預定軌道。



1970年4月24日，我國自行研製的第一顆人造地球衛星——“東方紅一號”準確進入預定地球軌道，開創了中國航天事業的新紀元，使中國成為世界上第五個自行研製和發射人造衛星的國家，也掀開了中國向浩瀚宇宙進軍的璀璨篇章。



“東方紅一號”衛星也與核彈、導彈一起，被稱為“兩彈一星”，成為中華民族科技強國戰略的重要標誌，載入了中華民族偉大復興的史册。



親歷者說



戚發軔：中國航天科技集團有限公司第五研究院技術顧問，中國工程院院士，國際宇航科學院院士，“東方紅一號”衛星技術負責人之一



隨著衛星設計方案的不斷修改，“東方紅一號”衛星的重量已經從起初的150公斤，增加到173公斤。不僅如此，“東方紅一號”衛星還必須達到國家提出的4項技術要求，即“上得去、抓得住、聽得到、看得見”。



當時，國外嚴密封鎖，研製人員不要說完整的資料，就是衛星樣品也沒看到過，基本的研製條件更不具備。



拿實現“聽得到”來說，太空奏響《東方紅》樂曲在當時的技術條件下，有很大難度。考慮到地面的元器件沒有經過上天考驗，研製人員以高穩定度的6個音源振蕩器代替“音鍵”，用程控線路產生的節拍來控制發音，經過上百次試驗，終於確保“東方紅一號”奏出了《東方紅》。

