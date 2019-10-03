世貿組織裁決歐盟違規補貼空客

中評社北京10月3日電／ 世界貿易組織2日裁決，歐盟及其部分成員國仍違規補貼空客公司，美國將有權對每年約75億美元的歐盟輸美商品和服務採取加征關稅等措施。當天，美國貿易代表辦公室表示計劃對一系列歐盟輸美產品加征關稅。



世界貿易組織的裁決認為，由於歐盟及其部分成員國未完全執行世貿組織爭端解決機構之前的相關裁決，仍對空客公司進行違規補貼，美國將有權對每年約75億美元的歐盟輸美商品和服務採取加征關稅等措施。這一金額是根據空客公司美國競爭對手波音公司受到的相應損失計算出來的。



這一裁決發布後，美國貿易代表辦公室2日發表聲明說，美國政府當天已請求世貿組織14日召開會議，正式授權美國對歐盟產品採取報復措施。美國貿易代表辦公室計劃對一系列歐盟輸美產品加征關稅，其中絕大部分產品來自法國、德國、西班牙和英國，加征關稅將於18日生效。



聲明指出，目前美方決定僅對歐盟大型民用飛機加征10%的關稅，對歐盟農產品和其他產品加征25%的關稅。美方有權隨時進一步上調加征關稅或調整受加征關稅影響產品的範圍。



歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫當天在一份聲明中說，美國選擇對歐盟加征關稅將是“短視”且“適得其反”的。她指出，世貿組織已裁決美國仍存在對波音公司的違規補貼行為，歐盟也將在不久後獲權對美國採取報復措施。美歐相互加征關稅“只會對大西洋兩岸的企業和民眾造成傷害，並損害全球貿易和更廣泛的航空業”。



法國外交部2日發布新聞公報說，如果美國對歐盟商品加征關稅，歐盟將堅定反擊，根據世貿組織授權對美國採取報復措施，捍衛歐盟利益。



美歐航空補貼爭端由來已久。2004年，美國向世貿組織提出訴訟，指控歐盟以各種形式向空客提供非法補貼。歐盟隨後也向世貿組織起訴美國政府向波音提供非法補貼。對此，世貿組織曾先後裁定，美國和歐盟均存在對各自航空企業提供非法補貼的問題。



（來源：新華社）