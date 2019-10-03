金門縣議員王秀玉：十一長假喜迎陸客

國民黨籍金門縣議員王秀玉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）大陸沿海20城恢復赴台灣離島金門、馬祖、澎湖自由行。正值大陸十一長假，中國國民黨籍金門縣議員王秀玉3日受訪表示，自從9月20日鬆綁後，陸客人潮確實增加，已回溫，這對金門觀光幫助非常大，金門民眾也十分開心。蔡政府自己執政不力，不能拿大陸打壓當藉口，金門人都很理解這一點。



王秀玉，1968年生，金門人，新科國民黨籍金門縣議員，選區為金湖鎮、金沙鎮。王秀玉曾經擔任金沙鎮民代表會兩屆主席、兩屆副主席，從政17年基層實力雄厚，去年轉戰縣議員成功，她也是金門縣婦女會理事長。王秀玉3日隨金門縣議會參訪團到高雄市議會參訪，替中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜加油打氣。



十一長假，目前金門觀光景氣怎麼樣？



王秀玉表示，大陸自8月起暫停47個城市居民赴台自由行政策，讓金門單月入出境人次縮減74%，經過金門、連江、澎湖三縣長到北京溝通協調，表達不要被列入禁止旅遊縣市，結果也得到陸方好的回應，9月20日起全面鬆綁陸客小三通自由行，增加廈門福建沿海20個城市。



王秀玉表示，8月全禁之後，金門的觀光旅遊業者一片哀號，現在情況是減少一半，但也等於開放一半，對觀光確實有實質的幫助，也等於是一劑強心針；十一黃金周開始，金門的人潮也逐漸湧現，真的比鬆綁前還要多，對觀光帶來進展。



王秀玉指出，政府推出的旅遊補助對金門外島幫助不大，台灣本地來金門的消費比例也很少。



金門對觀光感受很深，怎麼看陸客不來這件事？



王秀玉說，金門所有的觀光都是和陸客有關，台灣觀光還是以本島為主，到金門比較少一點。此外，金門遊客應有六、七成都來自大陸的自由行，自由行佔比較團客還多，因為真的很方便，早上來晚上就可以回去，已經是金廈一日遊的共同生活圈。



王秀玉說，之前陸客凍結後，很明顯，金門街道上都沒有人，商店幾乎都沒有人潮，市場根本沒有消費行為，當初一停掉，金門所有的觀光、旅遊、住宿、交通業者都在哀號，感受是非常嚴重的，因此鬆綁改善後，民眾現在確實是非常開心。



金門人對陸客的看法？



王秀玉表示，金門長期以來對兩岸淵源很深，這是無法割捨的，根本是蔡政府自己執政不力，不能拿大陸打壓當藉口，金門人都很理解這一點。