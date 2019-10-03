李秋平以“英雄樹喜接盛風”慶國慶。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月3日電／為慶祝中華人民共和國成立七十周年，“紫荊綻放國際名家書畫邀請展”昨日上午於香港中央圖書館開幕，展覽以謳歌祖國、實現中華民族偉大復興為主題，展出來自五十多個國家與地區的華人藝術家書畫作品共三百六十幅，展期至今日。



當天香港書法愛好者協會會長餘寄撫帶來的書法作品是一首浣溪沙詞，上闋書“莽莽乾坤五大洲／安居樂業泯恩仇／和平事業喜尋求”，餘寄撫在現場接受大公報記者採訪時說，他認為這首詞非常適合當下的環境與氛圍，也很適合這次展覽的主題。



澳門書畫藝術聯誼會會長李秋平則以一副“英雄樹喜接盛風”慶國慶，他說英雄樹不斷向上生長的勢頭就像新中國七十年來的發展歷程。



本展原定於十月一日開幕，因香港暴亂的情況，被迫縮短一天展期。本展總策劃、香港金紫荊國際書畫聯合會藝術總監、比利時美術家協會會長陸惟華告訴記者，香港社會動亂的情況從未動搖他們在香港舉辦這次展覽的決心，因香港是“一國兩制”的實踐所在，“‘一國兩制’是世界和平史的創舉。祖國是我們海外華人的靠山，我們都期望祖國強大。”是次他帶來三幅作品，其中一幅書法作品“不忘初心 方得始終”字體禪意寧靜，充滿童趣，他說這之中包含著他對祖國的懷念與寄讬。此外現場還展出了香港金紫荊國際書畫家聯合會會長鄭佩霞的畫作“紫荊盛放”以及指畫藝術家楊羽莎的“萬壽無疆”等作品。



本次展覽由香港金紫荊國際書畫家聯合會主辦，當天出席現場的還有香港中華文化總會總幹事皇甫星、中國台灣書法學會理事長葉國華、香港書畫筆藝會會長譚佩玉等百餘名文化藝術界人士。



（來源：大公報）

