加大開放　我國債市受國際投資者青睞

中評社北京10月3日電／恒生銀行（中國）有限公司近日宣布，已完成進入境內證券交易所債券市場的各項準備工作，成為首家進入證券交易所參與債券交易的外資銀行。恒生中國可同時在上海和深圳證券交易所參與債券現券的競價交易，交易品種包括利率債、金融債、公開發行的企業債等。



從近期債券市場看，國際投資者對投資人民幣債券表現出較大熱情。根據中央國債登記結算有限責任公司和上海清算所數據，8月境外機構增持人民幣債券合計119億元。專家認為，目前中美利差仍保持高位，即使對衝掉匯率風險，仍有相對較高的收益會持續吸引資本流入。



招商證券宏觀經濟高級分析師林澍分析，比較發達國家債券收益水平，人民幣國債收益優勢日益凸顯，因此吸引了大量海外機構通過跨境貿易結算等渠道獲取人民幣頭寸配置人民幣債券，以此獲取穩健的資產收益。此外，跨國企業傾向於在企業跨境資金池裡加倉人民幣頭寸，以對衝一籃子貨幣匯率大幅波動風險。



“過去10年，在金融改革開放的推動下，人民幣債券已經成為新興全球投資資產類別，預計未來5年，投資中國國內債券市場的海外資金流入規模或達7500億至8500億美元。”德意志銀行中國固定收益策略分析師劉立男說。



（來源：新華社）