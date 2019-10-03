韓國瑜選戰百日造勢海洋風　貼近小年輕

韓辦發言人何庭歡打扮成性感船長亮相，小露性感雙腿，格外吸睛。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月3日電（記者 高易伸）距離2020大選倒數100日，披藍袍出征大選的高雄市長韓國瑜3日在高雄港區外海舉行“世紀領航、翻轉台灣、選前100天記者會”。韓團隊包括韓國瑜、“國政”顧問團總召張善政、發言人何庭歡全部走海洋風造型。何庭歡表示，韓國瑜去年12月25日就職高雄市長便是從這裡出發，因此選在競選倒數100天，韓也同樣選在這裡出發，代表不忘本。



韓國瑜、張善政今日打扮成人氣動漫航海王的主人翁“魯夫”，連發言人何庭歡也打扮成性感船長亮相，跟嚴肅的政治選戰似乎掛不上鉤。前高雄市“觀光局長”、韓競選團隊成員潘恒旭表示，今日設計走的是海洋風，就是希望呈現出高雄的特色。



今日記者會現場還出現了一名神秘嘉賓，就是常在政論節目上火力全開的國民黨新北市議員葉元之，韓國瑜也鄭重介紹葉表示，葉元之將成為韓國瑜競選團隊的發言人之一。



今日到現場相挺的公教退休人員周惠齡說，自己相當支持市長所推出的雙語教育，新住民代表徐莉來到高雄創業，她說市長執政以來，感受到路變平了，淹水也退得特別快。高雄在地音樂人搖滾大帥，以及兩位從加拿大學成歸國的青年代表，也分別上台精神喊話；一向給人文質彬彬印象的張善政總召，更破天荒玩起cosplay，戴上“海賊王”魯夫的草帽，就連國政發言人黃曼昕，也戴上喬巴的帽子，和歡歡扮演的女船長相互呼應。



張善政致詞時談到，高雄港過去沒有讓人振奮的變化，韓國瑜上任高雄市長以來，每次要什麼、中央就不給什麼，一再的打壓，因此我們要翻轉高雄、翻轉台灣。



最後，韓國瑜和庶民及青年代表分別往空中射出“穿雲箭”，號召全國挺韓的千軍萬馬“來相見”，記者會也在“世紀領航、翻轉台灣、台灣安全、人民有錢”的口號聲中圓滿落幕。