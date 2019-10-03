田徑世錦賽：謝文駿跨欄第四　鞏立姣鉛球晉級

中評社北京10月3日電／2019年多哈田徑世錦賽2日共產生3枚金牌。中國選手謝文駿在男子110米欄項目中首次闖入決賽，最終名列第四。女子鉛球衛冕冠軍鞏立姣在資格賽中僅用一投就輕鬆晉級決賽。



第四次參加世錦賽的謝文駿在當晚進行的半決賽中跑出13秒22排名小組第三，作為成績最快的非小組前兩名順利晉級決賽。這是繼2011年劉翔在大邱摘銀之後，中國選手時隔八年再次在該項目中進入世錦賽決賽，也是29歲的謝文駿首次站上世錦賽決賽舞台。



決賽中，排在第2道的謝文駿在起跑階段不占優的情況下頑強堅持，最終以13秒29的成績拼得第四名。美國選手霍洛韋以13秒10的成績奪冠，2015年世錦賽冠軍、來自俄羅斯的授權中立運動員舒本科夫落後0.05秒排名第二，法國的馬蒂諾－拉加德收獲銅牌，成績是13秒18。



賽後謝文駿只是用“一般”來評價自己的表現。他表示決賽中想去拼一個更好的成績，但是“拼僵了”，所以成績還不如半決賽，不過第四名的名次算是給自己的一次鼓勵。



女子鉛球衛冕冠軍鞏立姣在資格賽中第一輪就投出18米96，超出18米40的直接晉級門檻。賽後她表示有信心成功衛冕，並且有希望在決賽中刷新20米43的個人最好成績（PB）。



“對我來說明天的決賽沒有什麼壓力。因為今年我整體狀態還是不錯的。”鞏立姣說，“這個賽場的溫度挺適合出好成績。明天我應該可以接近PB吧，甚至可能會突破。”



另兩位中國選手張林茹和宋佳媛三輪最好成績分別是17米65和17米24，分列第17和第23，無緣晉級。



在女子鐵餅資格賽中，中國選手陳揚和馮彬均順利晉級，兩人將攜手出戰4日的決賽。



在當日另外兩個決賽項目中，本屆世錦賽女子100米銀牌得主阿舍－史密斯以21秒88的成績贏得200米冠軍，同時刷新英國紀錄。波蘭名將法伊德克以80米50的成績連續第四屆贏得男子鏈球世錦賽冠軍。



（來源：新華社）