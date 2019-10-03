郭台銘願助選站台　藍委搶著表態歡迎

藍委柯志恩接受訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月3日（記者 倪鴻祥）鴻海創辦人郭台銘不參與2020大選，力拚“立法院”席次，郭辦也表明郭願意為藍軍“立委”參選人站台。中國國民黨“立委”柯志恩與顏寬恆今天都對此表示，若能擴大朋友圈，郭若願意，歡迎來站台。



朱立倫今天上午到“立法院”，為參選新北市第七選區（板橋）“立委”選舉的柯志恩輔選。同黨“立委”林奕華、顏寬恆都來相迎，4個人在朱柯臉書直播後面對媒體。



部份國民黨“立委”之前對郭台銘有所抨擊，前“立委”、大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前還意有所指的說，有人輸了不甘願，“有錢是他家的事啦！”但顏清標兒子顏寬恆今天表示，郭台銘是長輩、也是好朋友，他當然希望有更多好朋友支持，若郭能有機會幫忙站台，非常歡迎，但接下來要看情況，只要在可以的情況下，他會提出邀請。



柯志恩表示，若郭台銘願意幫忙站台，當然歡迎，國民黨都希望擴大最大朋友圈，但目前郭的角色，特別是兩岸政策的關係，以及與國民黨的關聯到底如何尚屬未定，所以只能說歡迎以朋友的身份幫忙加持。



對於朱立倫助選能否替柯志恩及顏寛恆的選情加分？



柯志恩說，以她選區在新北市板橋區來說，朱過去新北市長任內在板橋做很多建設，來站台當然可以大大加分，另外，新北市長侯友宜的政績有目共賭，來站台輔選也一定能加分。



顏寛恆指出，他年輕時都喊朱立倫“叔叔”，所以當然期待“叔叔”能到台中為他站台輔選，一定有加分。



至於黨內先前推“韓朱配”，但朱立倫似乎意願不高？顏寬恆說，國民黨最需要找出“勝利方程式”，相信“韓朱配”是“勝利方程式”之一。