美檢稱宏國總統收受毒梟賄款　包庇胞弟走私

中評社北京10月3日電／宏都拉斯“總統”葉南德茲胞弟走私數噸古柯鹼入美案今天開庭審理，美聯邦檢察官稱被告替胞兄收受墨西哥“矮子”古茲曼等大毒梟多達數百萬美元的賄款，且犯罪多年都有胞兄罩著。



宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的胞弟胡安.安東尼.葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）過去是宏國“國會議員”，小名“東尼”（Tony），去年11月在美國佛州邁阿密機場落網，被控密謀將古柯鹼帶進美國、非法持武及做出不實聲明等。



美國聯邦檢查官芮奇曼（Jason Richman）表示：“被告有現任“總統”罩著，而這位“總統”從‘矮子’古茲曼（Joaquin ＂El Chapo＂ Guzman）等大毒梟那裡收受數以百萬美元賄款。古茲曼曾親自把100萬美元送交至被告手上，轉交給他哥哥。”



“總統”葉南德茲反駁這項指控“荒謬”，在推特發文說這種說法“百分之百不實、荒謬、愚蠢…這比‘愛麗絲夢遊仙境’（Alice in Wonderland）還怪誕”。



芮奇曼表示，被告東尼“多年來都隸屬政府資助組織”在美分銷古柯鹼，目標是賺進數百萬美元的財富。芮奇曼補充說，腐敗的“市府首長、“國會議員”、軍隊將領及警局首長都在保護他這個組織”。



法新社報道，東尼遭控的罪名共計4項，若遭定罪，將面臨5年至終身的徒刑。



檢方同時指稱東尼2011和2013年至少介入兩起死對頭毒梟的命案。



路透社報道，東尼的委任律師馬龍（Omar Malone）告訴陪審團，全案建立在對東尼及葉南德茲心懷不滿、一心想報復的毒梟謊言之上。馬龍說，兩人因為強硬打擊犯罪而遭到毒梟鎖定。



“總統”葉南德茲並未遭到控訴，先前也已公開否認涉及毒品交易。



法官估計，東尼走私毒品案審理工作將持續10到12個工作天。



（來源：中央社）