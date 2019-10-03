多個駐外使館辦活動慶祝新中國成立70周年

中評社北京10月3日電／連日來，我駐外使館紛紛舉辦招待會等活動慶祝中華人民共和國成立70周年，賓主盛贊新中國取得的偉大成就，共話友誼與合作。



亞美尼亞總統薩爾基相日前專程到中國駐亞美尼亞大使館，祝賀中華人民共和國成立70周年。他說，中國取得了舉世矚目的發展成就，開創了富有中國特色的發展道路。亞美尼亞視中國為重要合作夥伴，願積極參與“一帶一路”建設，推動亞中友好合作關係不斷邁上新台階。



中國駐亞美尼亞大使田二龍表示，中亞關係進入快速發展新階段。中方願與亞方共同努力，以共建“一帶一路”為契機，不斷擴大和深化雙方各領域合作。



中國駐伊朗大使常華在國慶招待會上說，中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，積極參與經濟全球化進程，為推動人類共同發展做出了貢獻。



伊朗科技事務副總統薩塔里表示，伊朗和中國友好合作源遠流長，具有牢固基礎。伊方願成為“一帶一路”倡議的積極參與者，繼續深化同中國各領域合作。



中國駐塞舌爾大使郭瑋在國慶招待會上說，中國作為世界上最大發展中國家，將繼續堅持改革開放，堅決維護多邊主義。中方願同塞方共同努力，不斷將雙邊關係提升到新高度。



塞舌爾副總統梅里頓表示，感謝中國政府多年來為塞國家建設給予的慷慨幫助。塞方願同中方一道，繼續深化雙邊關係，不斷鞏固兩國人民間的傳統友誼。



中國駐薩摩亞大使巢小良在國慶招待會上說，中國的發展成就拓展了發展中國家走向現代化的途徑，為解決人類問題貢獻了中國智慧和中國方案。

