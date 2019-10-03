中評鏡頭：韓國瑜左右手李四川復原能量滿滿

李四川恢復健康跑市政行程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的重要左右手，高雄市副市長李四川之前因為生病住院引起外界關心，3日又開始跑市政公開行程，外界也關心他的身體狀況，李四川受訪時也打趣說“恢復的差不多了，只是還不能唱歌”，看起來再度充滿精神與活力。



李四川是韓國瑜倚重的左右手，李做事風格沉穩、節奏明快，緊盯路平、燈亮、水溝通等公共工程品質，深獲市長韓國瑜信賴。韓國瑜上任打拼10個月後，傳出李四川病倒到醫院打點滴，讓外界相當驚訝。



李四川曾任台北縣副縣長、新北市副市長、“行政院秘書長”、中國國民黨秘書長，有公務經歷45年。



李四川近期開始跑市政行程，3日公開行程出席“2019高雄左營萬年季記者會”，他不僅準時且提早到場，也受到已經在現場的區公所人員、里長熱情歡迎，並且開心和眾人拍照，和藹親切的他魅力指數一點不輸給韓國瑜。



李四川出席記者會全程精神抖擻，專注欣賞台上的表演，也熱情給予鼓掌，氣色和活力都相當好，看起來已經完全恢復健康。



記者會後李四川接受媒體訪問時，中評社詢問李的身體狀況如何？李四川回答，現在已經不錯了，應該還好，他還打趣著說“只是還不能唱歌”並感謝大家對他的關心。



至於前新北市長朱立倫最近是否還有聯繫，李四川也相當低調，回答希望今天就不要談政治了，李身旁的人也都幫忙緩頰“今天談萬年季就好”。