美前副國務卿尼格羅龐提率智庫拜會韓國瑜

美國前副國務卿尼格羅龐提率威爾遜國際學人中心智庫參訪團拜會高雄市長韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月3日電（記者 高易伸）位於美國華盛頓特區的“威爾遜國際學人中心”智庫參訪團3日下午赴高雄市府拜會披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜。該參訪團團長由前美國常務副國務卿約翰·迪米崔·尼格羅龐提（John Dimitri Negroponte）率團拜訪。這位龐提來頭不小，曾任美國駐伊拉克等多國大使、美國常駐聯合國代表、首任美國國家情報總監等職。



威爾遜國際學人中心一行7人下午3時至高雄市鳳山行政中心拜訪高雄市長韓國瑜。



韓中午剛結束選戰倒數100日記者會，便返回市府換上西裝、打上領帶接待這群美國智庫學者。



韓國瑜致歡迎詞表示，非常歡迎龐提大使一行赴高雄，威爾遜國際學人中心成立50年，對於研究世界各國政府、國會與公共政策，可說這50年來對美國政府制定政策貢獻良多。威爾遜國際學人中心有一部分官方、一部分民間的參與，這趟高雄行希望大家意見交流愉快，滿載而歸，熱愛這座美麗又熱情的城市。



約翰·尼格羅龐提表示，我代表威爾遜國際學人中心謝謝韓市長歡迎，這3年半來我們到訪過台灣兩次，上次是在2016年蔡英文剛剛就職時，這次來的主要目的是想了解台灣現狀，把資訊帶回去美國，也讓美國民眾了解我們台灣及亞太地區的發展。再次謝謝今天的見面，也希望今日的討論能有非常豐碩的成果，讓我們對台灣有更深入的了解。



約翰迪米崔尼格羅龐提於1939年7月出生於英國倫敦，是美國政治家及職業外交家，曾任美國駐伊拉克等多國大使、美國常駐聯合國代表、首任美國國家情報總監、美國常務副國務卿。根據2019排名，威爾遜國際學人智庫全球智庫排名第11，全美排名第5。